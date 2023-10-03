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В МИД РФ рассказали о приоритетах при помощи Карабаху

МИД РФ: Москва при помощи народу Карабаха учла озвученные Ереваном потребности

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David Ghahramanyan/Reuters

В МИД РФ заявили, что при помощи армянскому населению Нагорного Карабаха Москва руководствуется озвученными Ереваном потребностями. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Российские дипломаты подчеркнули, что определяют объем и номенклатуру гуманитарной помощи, исходя из озвученных МИД Армении требований в ходе брифинга 2 октября. В основном, гуманитарная помощь нацелена на удовлетворение первоочередных нужд.

«Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена», — пояснили в российском МИД.

Кроме того, представительство Россотрудничества в Ереване создало специальный штаб для координации усилий по оказанию российской гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Kapaбаха.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия «болеет сердцем» за армян Карабаха.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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