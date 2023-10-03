В Берлине проходит акция протеста против поддержки Украины

В Берлине проходит протест против поддержки Украины, в котором участвуют несколько тысяч человек правых взглядов, передает РИА Новости.

«Левые, правые, середина — нам наплевать. Мы за демократию, которой сейчас не наблюдается», — заявил один из выступающих на сцене протестного мероприятия.

Ранее власти Германии объявили о новом пакете военной помощи Украине. Перечень вооружения опубликовали на сайте немецкого правительства.

В него вошли: радиостанции для танков Leopard, инженерные машины, тягачи с прицепами, терминалы спутниковой связи. Кроме того, ФРГ передаст Украине 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и более 30 тыс. боеприпасов для гранатометов.

2 октября в Белом доме заявили, что у США больше нет денег на долгосрочную поддержку Украины. Тем не менее, в США анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений.

Накануне Украина получила серию мощных ударов от Запада. Журналист CNN Стивен Коллинсон напомнил, что в конгрессе США добились того, чтобы в законопроекте о государственных расходах не было пункта о выделении $6 млрд Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.