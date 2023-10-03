В США назвали дальнейшую помощь Украине непредсказуемой

Разногласия в Вашингтоне могут сделать дальнейшую помощь Украине со стороны Соединенных Штатов непредсказуемой, пишет газета Financial Times (FT).

Автор статьи подчеркивает, что официальные лица США, включая президента Джо Байдена, были уверены, что конгресс продолжит предоставлять Украине миллиарды долларов помощи.

«Но соглашение, заключенное в эти выходные во избежание приостановки работы правительства (на данный момент), лишило Киев какой-либо помощи, показав, насколько непредсказуемой может быть поддержка Вашингтона», — пишет автор.

При этом аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что поляризация внутренней политики США распространяется и на внешнюю политику.

До этого конгрессмен-республиканец Чип Рой говорил, что ситуация на южной границе США заслуживает большего внимания, чем конфликт на Украине.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.