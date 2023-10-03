Путин проведет переговоры с президентом Абхазии

Президент РФ Владимир Путин 4 октября проведет переговоры со своим коллегой из Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Лидеры России и Абхазии обсудят вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран в самых различных областях.

В среду Путин также проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «талант и успех» и встретится с учителями года.

Ранее 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Путин пока не собирается с визитом в Северную Корею. Он добавил, что вопрос может быть согласован в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР.

29 сентября премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что 12 октября ожидается визит президента России в страну.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».