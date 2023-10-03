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В Кремле высказались о превышении долларом отметки в 100 рублей

Песков назвал рудиментом прошлого внимание к курсу доллара выше 100 рублей

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Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, комментируя превышение долларом отметки в 100 рублей, заявил, что поводов для беспокойства в связи с этим нет.

Представитель Кремля согласился, что существуют определенные колебания, но отметил, что Россия живет в рублевой зоне.

«Такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но это рудименты прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и уметь не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — сказал он.

3 октября сообщалось, что курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа.

2 октября заведующий кафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Константин Ордов заявлял, что курс рубля в ближайшее время будет зависеть от позиции экспортеров, присматривающихся к новым таможенным пошлинам.

Экономист отмечал, что правительство пытается стимулировать возврат в Российскую Федерацию валютной выручки, но сами компании пока не понимают, какой вариант для них выгоднее — платить повышенные экспортные пошлины или сделать то, что от них хотят.

2 октября курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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