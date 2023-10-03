В ЕС обвинили Россию в бездействии в Карабахе

Россия якобы никак не отреагировала на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, считает глава Евросовета Шарль Мишель. В интервью Euronews он отметил, что в отличии от Евросоюза российская сторона имела такую возможность, поскольку ее миротворческий контингент размещен в регионе.

«Ситуация ясна — никто не может этого не видеть — это то, что Россия предала армянское население <…> эта военная операция [Азербайджана] была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия», — пояснил Мишель.

Он добавил, что по итогам боевых действий на Азербайджане лежит большая ответственность. Мишель подчеркнул, что Баку должен позволить международному сообществу вести наблюдение за ситуацией в Карабахе.

«Он [Баку] сегодня партнер? Да, он партнер [ЕС]. Означает ли это, что отношения простые? Нет, отношения не простые. Означает ли это, что в этих отношениях есть трудности? Да, реальность трудна, и это нужно понимать», — заключил глава Евросовета.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом боевые действия фактически проводились Азербайджаном на собственной территории — суверенитет Баку над регионом признают как в Ереване, так и Брюсселе.

Ранее Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха.