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В Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте

Экс-глава конгресса евреев Канады призвал снести мемориалы эсэсовцам в стране

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Global Look Press

Бывший гендиректор Канадского еврейского конгресса Берни Фарбер заявил, что на украинско-канадских кладбищах в стране необходимо снести мемориалы эсэсовцам. Такое мнение он высказал в статье для газеты Star, передает РИА Новости.

«Если события прошлой недели должны стать чем-то большим, чем просто пиар-катастрофой, если можно извлечь какой-то свет из этой тьмы, эти мемориалы должны быть снесены», — сказал Фарбер

По его словам, на кладбищах в стране существует не менее двух мемориалов в честь эсэсовцев. Он утверждает, что аналогичные мемориалы можно найти и в США.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование в парламенте страны украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Спикер парламента Канады Энтони Рот ушел в отставку из-за скандала.

Ранее сообщалось, что эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады.

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