В Польше заявили о «гигантской коррупции» на Украине

Киеву следует быть «очень осторожным» и не давать поводов союзникам со стороны Запада для ограничения или остановки военной помощи на фоне высокого уровня коррупции в стране. Если украинский лидер Владимир Зеленский не сможет решить эту проблему, то изоляция Киева окажется более впечатляющей, чем можно себе представить, пишет польское издание Do Rzeczy.

Как отмечается в тексте, победа партии Smer в Словакии, которая выступает против оказания военной помощи Украине, может стать сигналом для стран Запада к прекращению или ограничению военной помощи Киеву. Украине не следует давать своим союзникам никаких поводов, которые могли бы привести к пересмотру поддержки, отмечается в материале.

«Речь идет о все еще гигантской коррупции нашего восточного соседа», — пишет Do Rzeczy.

Как следует из текста, масштабная коррупция «разъедает украинское государство изнутри», подрывая имидж страны не только в мире, но и в глазах собственных граждан. Эта проблема будет продолжать расти, и Зеленский подтверждает, что коррупция один — из главных вызовов для его страны, говорится в материале.

«Если Киев не решит эту проблему, изоляция Украины может оказаться более впечатляющей, чем принято думать», — подытоживает издание.

До этого издание Politico писало, что ситуация с коррупционными скандалами на Украине может подорвать доверие у лидеров стран Запада и обернуться прекращением предоставления помощи Киеву.

По информации СМИ, сейчас администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена серьезно обеспокоена проблемой коррупции на Украине.

Ранее экс-премьер Украины предупредил Киев о скором прекращении помощи со стороны Запада.