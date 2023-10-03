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В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Германии Бербок по территории РФ

Депутат Шеремет обвинил Германию в посягательстве на территорию России

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, что ЕС вскоре якобы станет простираться «от Лиссабона до Луганска», посягательством на территориальную целостность РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бербок в своем заявлении в том числе говорит о территориях, которые после проведенных там референдумов вошли на законных основаниях в состав Российской Федерации», — подчеркнул депутат российского парламента.

Как считает Шеремет, высказывание министра иностранных дел ФРГ следует воспринимать как посягательство и угрозу на территории России.

По его словам, данное заявление не может оставаться без ответа, поэтому немецкому послу в России стоило бы вручить ноту протеста.

«Своей русофобской политикой и агрессивными действиями западные страны продолжают опускать железный занавес в взаимоотношениях с Россией», — заключил Шеремет.

До этого первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова назвала странными слова Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска».

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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