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В бундестаге потребовали от ЕС добиваться мира на Украине

Вагенкнехт призвала ЕС добиваться мира на Украине на фоне снижения помощи от США

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Reuters

Депутат бундестага от «Левой партии» Сара Вагенкнехт призвала Европейский союз добиваться мира на Украине на фоне снижения помощи от США, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

«Вместо того, чтобы принимать решения о миллиардных поставках оружия и брать на себя расходы за марионеточную войну за США, ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», — пишет Вагенкнехт.

Депутат раскритиковала обещания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля выделять Украине 5 млрд евро в год на современное оружие и боеприпасы на фоне отказа США от долгосрочных программ поддержки Украины.

Кроме того, Вагенкнехт напомнила о том, что ЕС, в отличие от США, несет также большие расходы на обеспечение украинских беженцев, которых в Европе находится несколько миллионов.

Ранее газета Politico со ссылкой на одного из чиновников Европейского союза сообщила, что страны ЕС не могут продолжать поставки вооружений ВСУ, поскольку это может навредить их собственной безопасности.

Ранее Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

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