Пентагон пожаловался Конгрессу США на нехватку денег для Украины

Пентагон направил в конгресс США письмо, в котором попросил выделить больше средств на финансирование Украины, поскольку у американского Минобороны подходят к концу деньги на замену оружия, уже отправленного ВСУ. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Автор письма, замглавы Минобороны по финансам Майкл Маккорд, указал, что возможности для долгосрочного финансирования Украины иссякли, и у Пентагона осталось $1,6 млрд из выделенных Конгрессом $25,9 млрд, чтобы восполнить собственные запасы, в число которых входят снаряды для артиллерии и ракеты.

«Невозможность своевременно восполнить запасы может подорвать нашу боеготовность», — заявил Маккорд.

Чиновник также добавил, что из-за нехватки денег США придется приостановить производство снарядов, дронов, штурмовых вооружений и средств ПВО. При этом он назвал перечисленное критически важным для обороны.

Нижняя палата Конгресса США приняла проект финансирования правительства на 45 дней, не предусматривающий поддержку Украины, 30 сентября. На таком варианте настаивала республиканская часть Палаты представителей.

Позднее стало известно, что подписанием проекта президент Джо Байден предотвратил шатдаун, который мог наступить 1 октября. Лидер США также подчеркнул, что Штаты не могут допустить прекращения поддержки Киева.

Ранее в США заявили о «волне шока» в Европе из-за приостановки финансирования Украины.