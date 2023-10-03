Во Франции предрекли конфликт Украины с Западом

Украинские беженцы могут стать решением демографических проблем для западных стран, но это может осложнить отношения между Западом и Украиной и даже стать причиной нового конфликта. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Так, директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм считает, что Украина испытывает трудности в связи с эмиграцией женщин и детей, на которых приходится до 80% беженцев. Кроме того, матери выезжают в страны Европы вместе со своими сыновьями, которые близки к возрасту призыва — это в разы снижает военный потенциал Украины.

Принимающие государства, указывает издание, интегрируют детей в свою систему образования, что способствует решению украинских семей оставаться на их территории долгие годы. Эксперты отмечают, что для сохранения демографии Киев должен будет предложить «достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику».

В статье говорится о быстрых темпах оттока населения с Украины: за 30 лет страну покинули около 10 млн человек.

До этого научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute заявил, что, несмотря на возможность сокращения военной помощи Киеву, значительно важнее то, что в перспективе Украина потеряет свой человеческий потенциал и столкнется с демографическими проблемами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.