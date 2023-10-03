Чехия назвала сроки переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о присоединении Украины к Европейскому союзу (ЕС) должны начаться осенью или в начале следующего года. Об этом информирует агентство ЧТК.

По словам Липавского, заседание совета МИД стран Евросоюза в Киеве имело практическое значение, а не просто символическое. Он подчеркнул, что на нем обсуждались конкретные решения. Министр отметил, что было ясно сказано, что членство Украины в Евросоюзе будет гарантировать безопасность, так как Евросоюз является мирным проектом.

Липавский подчеркнул, что Украина должна измениться и привести свое законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза.

26 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все рекомендации для присоединения к ЕС были выполнены. Он также напомнил, что в июне прошлого года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые необходимо выполнить для продвижения на следующий этап присоединения к ЕС.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.