Посол оценил нежелание США отправлять РФ приглашение на саммит АТЭС

Россия считает, что попытки США объяснить выборочную рассылку приглашений на предстоящий саммит АТЭС выполнением односторонних санкций являются примером нарушения международных обязательств. Об этом сообщил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, чье заявление опубликовано в официальном Telegram-канале дипломатической миссии.

Он отметил, что российское руководство самостоятельно примет решение об уровне своего участия в запланированном на ноябрь мероприятии. При этом США, которые в настоящее время исполняют роль председателя АТЭС, должны выполнить свою техническую функцию — составить документ о проведении саммита и направить его всем потенциальным участникам.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», — добавил Антонов, указав на нарушение американской стороной взятых на себя международных обязательств.

Таким образом посол прокомментировал недавнее высказывание пресс-секретаря Государственного департамента США Мэттью Миллера.

2 октября представитель американских властей заявил, что Вашингтон намерен руководствоваться антироссийскими рестрикциями при отправке Москве приглашения на саммит АТЭС. Кроме того, он указал на отсутствие у Белого дома ожиданий по поводу прибытия в страну президента России Владимира Путина.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали «ущербной» политическую линию США в АТЭС.