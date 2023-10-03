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Посол оценил нежелание США отправлять РФ приглашение на саммит АТЭС

Посол Антонов: США нарушают обязательства при рассылке приглашений на форум АТЭС

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия считает, что попытки США объяснить выборочную рассылку приглашений на предстоящий саммит АТЭС выполнением односторонних санкций являются примером нарушения международных обязательств. Об этом сообщил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, чье заявление опубликовано в официальном Telegram-канале дипломатической миссии.

Он отметил, что российское руководство самостоятельно примет решение об уровне своего участия в запланированном на ноябрь мероприятии. При этом США, которые в настоящее время исполняют роль председателя АТЭС, должны выполнить свою техническую функцию — составить документ о проведении саммита и направить его всем потенциальным участникам.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», — добавил Антонов, указав на нарушение американской стороной взятых на себя международных обязательств.

Таким образом посол прокомментировал недавнее высказывание пресс-секретаря Государственного департамента США Мэттью Миллера.

2 октября представитель американских властей заявил, что Вашингтон намерен руководствоваться антироссийскими рестрикциями при отправке Москве приглашения на саммит АТЭС. Кроме того, он указал на отсутствие у Белого дома ожиданий по поводу прибытия в страну президента России Владимира Путина.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали «ущербной» политическую линию США в АТЭС.

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