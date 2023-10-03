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Суд над обвиняемым в коррупции американским сенатором Менендесом состоится в мае 2024 года

Обвиняемый в коррупции сенатор Менендес предстанет перед судом в мае 2024 года

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Larry Downing/Reuters

Первое заседание суда по делу обвиняемого в коррупции сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса состоится 6 мая следующего года. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Менендес и его жена Надин обвиняются в получении сотен тысяч долларов в качестве взяток за «содействие» трем бизнесменам из Нью-Джерси. В обвинительном заключении, утвержденном федеральной прокуратурой США, говорится, что супружеская пара брала взятки не только наличными деньгами, но и золотом, роскошным автомобилем, выплатами по ипотеке.

Менендесы обвиняются по трем пунктам — в сговоре с целью получения взятки, сговоре с целью мошенничества и сговоре с целью вымогательства. Прокуратура утверждает, что сенатор в течение многих лет использовал свое положение председателя сенатского комитета по международным отношениям для лоббирования интересов своих деловых партнеров. Обвинение также заявило, что Менендес за взятки тайно действовал в интересах правительства Египта.

Суд над Менендесами и тремя бизнесменами-взяткодателями пройдет в федеральном окружном суде Манхэттена. Сам сенатор отрицает все обвинения в коррупции. Он также отверг предложение своих коллег по сенату подать в отставку.

Ранее сообщалось, что председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес одобрил продажу Греции истребителей пятого поколения F-35.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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