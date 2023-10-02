Бывший советник Кучмы назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины

Бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поддерживающих Россию Китай, Индию и Бразилию можно считать врагами Украины. Об этом Соскин сказал в своем YouTube-канале.

По его словам, такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, четко настроены на поддержку Москвы. Поэтому, сделал вывод бывший чиновник, эти государства, по сути, являются врагами Киева. Он отметил, что эти страны лишь потому открыто не позиционируют себя в качестве противников Украины, что Киев поддерживают США.

Соскин считает, что крупные государства стали более откровенно высказывать свое негативное отношение к Украине, поскольку даже США постепенно отворачиваются от украинских властей.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что принятие в США закона о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрено выделение средств Киеву, приведет к краху Украины через 45 дней. Соскин сделал вывод, что денег на поддержку Украины, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным у Америки уже нет.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».