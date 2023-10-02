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Байден планирует проинформировать союзников, что не прекратит помощь Украине

Bloomberg: Байден планирует заверить союзников, что не прекратит помогать Киеву

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время позвонить союзникам, чтобы заверить их в том, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не прекратится. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники агентства на условиях анонимности, такие звонки могут состояться во вторник. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не делала заявлений по этому поводу, отмечается в материале.

30 сентября сообщалось, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден подписал этот проект финансирования правительства страны на 45 дней, тем самым предотвратив шатдаун, который наступил бы 1 октября, если бы проект не согласовали в конгрессе. При этом он подчеркивал, что США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была остановлена.

2 октября американские власти фактически заморозили контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за дефицита долгосрочного финансирования.

Ранее в Белом доме заявили, что действия республиканцев не способствуют помощи Киеву.

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