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РФ обвинила Норвегию в грубом манипулировании историческими фактами

Посольство РФ сочло слова представителей Норвегии в адрес России неприемлемыми

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РИА «Новости»

Норвегия позволила себе неприемлемые высказывания в адрес России и манипулирование историческими фактами. Об этом сообщило посольство РФ в Осло в своем Telegram-канале.

»<…> представители правительства Норвегии <…> позволили себе ряд неприемлемых выпадов в адрес России», — уточнили в сообщении.

В диппредставительстве обратили внимание, что норвежские власти допустили «грубое манипулирование историческими фактами». Это касается Второй мировой войны и послевоенного периода.

Причем норвежские руководители опустились «до кощунственных параллелей с нацистами», оскорбив память тысяч советских людей, которые освобождали северную Норвегию.

По мнению российских дипломатов, Осло также продемонстрировало «высокомерное отношение» к независимости развивающихся стран, поставив под сомнение их способность самостоятельно оценивать международную обстановку.

29 сентября стало известно, что Норвегия введет запрет на въезд в страну машин с российскими номерами.

Ранее Норвегия расширила санкции против России.

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