Кулеба назвал Украину «первосортным государством»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг предположения, что между Киевом и Брюсселем ведется дискуссия по вступлению страны в Европейский союз (ЕС) по частичному или иному членству. По его словам, членство Украины в объединении будет «первосортным». Об этом пишет «Европейская правда».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дискуссия между сторонами ведется с полным пониманием того, что Украина будет только полноправным членом ЕС.

«Украина – первосортное государство, и его членство в ЕС тоже будет первосортным», – сказал Кулеба.

Ранее в интервью для газеты Politico глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не приемлет каких-либо альтернатив вступлению в организацию.

По данным издания, в настоящее время Берлин и Париж призывают зарубежных партнеров не спешить с окончательным принятием Киева в состав регионального содружества. Немецкое и французское правительства предлагают альтернативные варианты, которые могли бы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС.

Ранее в Киеве заявили, что территориальные вопросы не помешают вступлению в ЕС.