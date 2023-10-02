Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба назвал Украину «первосортным государством»

Глав МИД Украины Кулеба счел страну первосортным государством

close
100%
Mike Segar/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг предположения, что между Киевом и Брюсселем ведется дискуссия по вступлению страны в Европейский союз (ЕС) по частичному или иному членству. По его словам, членство Украины в объединении будет «первосортным». Об этом пишет «Европейская правда».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дискуссия между сторонами ведется с полным пониманием того, что Украина будет только полноправным членом ЕС.

«Украина – первосортное государство, и его членство в ЕС тоже будет первосортным», – сказал Кулеба.

Ранее в интервью для газеты Politico глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не приемлет каких-либо альтернатив вступлению в организацию.

По данным издания, в настоящее время Берлин и Париж призывают зарубежных партнеров не спешить с окончательным принятием Киева в состав регионального содружества. Немецкое и французское правительства предлагают альтернативные варианты, которые могли бы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС.

Ранее в Киеве заявили, что территориальные вопросы не помешают вступлению в ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий