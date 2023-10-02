В Совфеде отреагировали на невключение в бюджет США помощи Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что на Западе перестают воспринимать всерьез заявления из Киева о том, что Украина является оплотом европейцев в защите от России. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что США бросили Украину «под автобус» прекратив финансирование.

«А чего там ждали? Что финансовая помощь будет бесконечной и неограниченной? Что Запад поверил киевской демагогии, будто Украина - «последний оплот европейцев против России»? С этой пугалкой еще носятся невменяемые западные парламентарии и пропагандисты, но всерьез в европейских и американских верхах в это мало кто верит», — написал сенатор.

До этого агентство Bloomberg писало, что Киев «просто бросили под автобус», когда конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

30 сентября сообщалось, что палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы.

Позднее стало известно, что президент США Джо Байден подписал этот проект финансирования правительства страны на 45 дней, тем самым предотвратив шатдаун, который наступил бы 1 октября, если бы проект не согласовали в конгрессе. При этом он подчеркивал, что США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была остановлена.

Ранее в США рассказали, почему Запад может прекратить помогать Украине.