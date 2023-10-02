В США рассказали, почему Запад может прекратить помогать Украине

В администрации президента США Джо Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем признают публично, пишет Politico. По информации издания, утечка правительственных документов показывают, что в Белом доме серьезно опасаются негативных последствий для западной помощи Киеву из-за коррупционных преступлений в республике.

«В «деликатной, но несекретной» версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. В нем подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что западные союзники откажутся от борьбы Украины против России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией», — говорится в тексте.

Как отмечает Politico, восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к властям Украины. Издание добавляет, что в документе перечисляются планы США, в частности приватизация украинских банков, поощрение военных за принятие норм НАТО и привлечение инвестиций за счет борьбы с коррупцией.

«США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создавая «отечественную оборонную промышленность, способную поддерживать основные потребности», а также среду, которая стимулирует стартапы в области оборонных информационных технологий, согласно одному из конфиденциальных разделов», — указывается в материале.

Politico подчеркивает, что коррупционный вопрос на Украине беспокоит в США многих чиновников, в том числе самого Байдена, однако масштаб проблемы публично занижается на фоне продолжения российской военной спецоперации.

Ранее на Украине отказались от идеи приравнять коррупцию к госизмене.