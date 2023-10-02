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В Грузии заявили, что визиты президента в ЕС поощряются из-за границы

В правящей партии Грузии заявили, что поездки президента поощряются из-за рубежа

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что поездками в страны ЕС глава государства Саломе Зарубишвили сознательно нарушает конституцию, подобные визиты поощряются «так называемыми друзьями» из-за границы. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Это неуважение к гражданам нашей страны. Человек, который должен первым защищать конституцию, сам ее нарушает, причем сознательно. Невозможно, чтобы нарушение конституции было противовесом европейскому будущему и европейской интеграции. Все это поощряется так называемыми друзьями из-за границы. Они враги нашей страны», — заявил Каладзе.

С его точки зрения, подобные действия совершаются чтобы вызвать «дестабилизацию и хаос в стране». Он также заявил, что правящая партия не допустит такого развития событий.

25 сентября в администрации Зурабишвили заявили, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии. Она собирается обсудить получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС. У Зурабишвили запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, с главой Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и литовским коллегой Гитанасом Науседой.

До этого правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало другого европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства. При этом реализация импичмента в парламенте потребует не только голосов партии власти, но и оппозиции.

Ранее в Грузии призвали не допустить «украинизации» страны.

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