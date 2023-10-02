Стало известно о скорой встрече представителей Азербайджана и Карабаха

Очередная встреча представителей Азербайджана и непризнанной республики Нагорного Карабаха состоится в ближайшие часы в Ханкенди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте Азербайджана.

«В Ханкенди в ближайшие часы ожидается очередная встреча представителей центральной власти Азербайджана и армянских жителей Карабаха», — рассказал источник.

Последняя встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана прошла 29 сентября в Евлахе. До этого состоялись два раунда двусторонних переговоров — 25 сентября в Иваняне (Ходжалу) и 21 сентября в Евлахе, — на которых обсуждались вопросы реинтеграции армян, проживающих в Карабахе.

По прошествии первой дипломатической встречи в Баку заявили, что международному сообществу не стоит ожидать скорого разрешения всех проблем между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха, однако не исключили, что такие встречи могут привести к подписанию мирного договора.

28 сентября президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения распускаются, а населению предлагается ознакомиться с «условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном», и принять решение, оставаться в НКР или нет.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.