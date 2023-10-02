Экс-советник Кучмы назвал виновного в ухудшении отношений со Словакией

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский виноват в ухудшении отношений Киева и Братиславы. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По словам Соскина, ухудшение отношений между Украиной и Словакией, в том числе победа политической партии Smer, может иметь ужасные последствия для Киева.

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — подчеркнул Соскин.

Он добавил, что лидер одержавшей победу на выборах в Словакии партии Smer Роберт Фицо обещал пойти против Киева.

До этого Соскин предполагал, что принятие в США закона о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрено выделение средств Киеву, приведет к краху Украины через 45 дней. Он сделал вывод, что денег на поддержку Украины, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным у Америки уже нет.

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