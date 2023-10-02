Токио не договорился с Москвой о ловле рыбы вблизи Курил

Японские рыбаки не смогли начать ловлю северного одноперого терпуга вблизи острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Москвой, сообщает телеканал NHK.

«Восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи с так называемой «серединной линией», а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что вылов северного одноперого терпуга обычно начинается в середине сентября в районе острова Кунашир. Примерно через месяц начинается ловля осьминога в районе островов Хабомаи, однако и этот вид промысла пока остается под вопросом из-за отсутствия соглашения между Москвой и Токио.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что любые протесты Токио по теме принадлежности Курильских островов будут в дальнейшем рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее японцы раскритиковали свой МИД за слова об «оккупации» Курил.