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Азербайджан готовит генпланы четырех городов в Карабахе

В Азербайджане заявили о разработке генпланов четырех городов в Карабахе

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РИА Новости

Власти Азербайджана готовят генеральные планы семи городов страны, в том числе четырех — в Карабахе. Об этом сообщил председатель государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на мероприятии, посвященном Всемирному дню населенных пунктов, впервые проводимом в Баку, передает РИА Новости.

Глава комитете отметил, что в Карабахском регионе ведутся крупные восстановительные работы.

«В настоящее время готовятся генеральные планы семи городов страны, в том числе четырех городов Карабахского экономического района», — сказал Гулиев.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе упал 50-метровый крест, который являлся вторым по величине в Европе. Он был установлен в 2017 году на одном из холмов у села Дашушен в память об армянских военнослужащих. Причина падения памятника неизвестна.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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