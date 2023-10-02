Бербок примет участие во встрече глав МИД стран ЕС в Киеве 2 октября

Глава МИД Германии Анналена Бербок примет участие во встрече со своими коллегами из стран ЕС в Киеве, передает телеканал NTV.

Для Бербок это будет второй визит в столицу Украины за последние несколько недель, она уже прибыла в Киев.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter, что проведет 2 октября в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза.

Также Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС, и европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.

Он отметил, что сотрудники миссии Евросоюза в Киеве должны сделать все, «чтобы заставить украинское общество работать для этого». Он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет в скором времени, но в Брюсселе все равно хотят, чтобы это случилось как можно раньше.

До этого Боррель сообщил, что с прошлого года Европейский союз выделил Украине €80 млрд в качестве поддержки.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.