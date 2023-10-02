Пушков назвал министра обороны Британии «маньяком»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал главу Минобороны Британии Гранта Шэппса, заявившего об изучении возможности отправить британских солдат на Украину, «маньяком».

По словам сенатора, каждый последующий министр обороны в Британии «хуже предыдущего».

«Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает», — написал Пушков.

До этого газета Telegraph, ссылаясь на министра обороны страны Гранта Шэппса, писала, что Британия официально отправит солдат на Украину для обучения Вооруженных сил Украины в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Также газета писала, что Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в Черном море для «защиты» коммерческих судов от России.

Ранее экс-глава Минобороны Британии Уоллес предложил Киеву пересмотреть масштабы мобилизации.