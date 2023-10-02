В Китае пояснили, зачем США разжигают конфликты в АТР

Посол КНР в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok post заявил, что США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая.

«Для сдерживания Китая они даже провоцируют конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность<…> Так называемая индо-тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая», — сказал он.

По словам посла, Соединенные Штаты используют преимущества в международной экономической системе для развязывания торговых войн и установления технологических блокад, нарушающих глобальные промышленные цепочки поставок и наносящие мировой экономике ущерб.

Он добавил, что любая попытка лишить Китай его права на лучшую жизнь или ограничить его развитие не увенчается успехом.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что одной из главных тем, которых коснулись во время визита Блинкена в Китай, стали президентские выборы на Тайване.

Ранее в Китае заявили, что Россия знает о контактах Пекина и Вашингтона.