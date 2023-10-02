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Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран

Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран после переизбрания

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выведет американские войска из некоторых стран, которые не приносят выгоды американскому сельскохозяйственному сектору. Заявление было сделано политиком на митинге в Айове. Прямую трансляцию выступления Трампа ведет The Times.

О каких странах идет речь, Трамп не уточнил.

«Наши войска защищают их, при этом нам почти ничего не платят. <..> Многие из них ненавидят нас, а мы их защищаем», — заявил политик.

По словам Трампа, контингенты США в этих странах будут возвращены на родину «немедленно».

Также в ходе выступления республиканец пообещал снизить цены на удобрения и отменить те указы администрации действующего президента США Джо Байдена, которые якобы наносят ущерб американскому аграрному сектору.

До этого Байден назвал сторонников Трампа из движения MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой» — «Газета.Ru») экстремистами и угрозой демократии в США. По словам политика, не все республиканцы поддерживают это движение, однако, как считает Байден, Республиканская партия «направляется и запугивается» сторонниками идеологии MAGA.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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