Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выведет американские войска из некоторых стран, которые не приносят выгоды американскому сельскохозяйственному сектору. Заявление было сделано политиком на митинге в Айове. Прямую трансляцию выступления Трампа ведет The Times.

О каких странах идет речь, Трамп не уточнил.

«Наши войска защищают их, при этом нам почти ничего не платят. <..> Многие из них ненавидят нас, а мы их защищаем», — заявил политик.

По словам Трампа, контингенты США в этих странах будут возвращены на родину «немедленно».

Также в ходе выступления республиканец пообещал снизить цены на удобрения и отменить те указы администрации действующего президента США Джо Байдена, которые якобы наносят ущерб американскому аграрному сектору.

До этого Байден назвал сторонников Трампа из движения MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой» — «Газета.Ru») экстремистами и угрозой демократии в США. По словам политика, не все республиканцы поддерживают это движение, однако, как считает Байден, Республиканская партия «направляется и запугивается» сторонниками идеологии MAGA.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.