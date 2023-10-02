В Пхеньяне заявили, что США и Запад скрывают причастность к подрыву «Северных потоков»

Руководитель департамента министерства иностранных дел КНДР по вопросам России Ким Чон Гю заявил, что США и страны Запада пытаются скрыть следы причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чон Гю, США и Запад отказали законным запросам Москвы на участие в расследовании взрывов и проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон и страны Запада даже не уведомили Россию о ходе проведения своего расследования.

Представитель МИД КНДР назвал такое поведение Запада «глупыми попытками» скрыть следы своих преступлений. Ким Чон Гю заявил, что международное сообщество должно оказать поддержку требованиям России по расследованию диверсии на «Северных потоках».

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР раскритиковали деятельность НАТО и негласного военного союза США, Японии и Южной Кореи, назвав эти альянсы раковой опухолью.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».