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Власти Украины исключили уступки территорий в обмен на вступление в НАТО

В Киеве заявили, что не уступят свои территории ради членства в НАТО

Министерство иностранных дел Украины исключило уступки территорий в обмен на членство в НАТО, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел республики Евгений Перебейнис, чьи слова приводит украинский телеканал «Рада».

По словам замминистра, Киев не получал от западных партнеров и/или НАТО предложений по уступке своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс.

«Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что», — утверждает он.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что никаких официальных инициатив со стороны военно-политического блока или иных западных партнеров ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было.

1 октября Перебейнис заявил, что партнеры стран Запада официально не предлагали Украине отказаться от территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе или на что-либо еще.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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