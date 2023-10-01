Украина получила предупреждение от США

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что Украина на фоне принятия закона о временном бюджете США, в котором не предусмотрено выделение средств для Киева, получила от Вашингтона предупреждение.

По его словам, США обратились с просьбой к украинским властям, согласно которой на Украине в течение 45 дней не должно быть никаких коррупционных скандалов.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение американским Министерством обороны контрактов с производителями, а не предоставление какой-либо техники напрямую из запасов оборонного ведомства.

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Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.