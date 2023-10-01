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В Госдуме анонсировали ежегодное проведение конференции «РФ — Латинская Америка»

Депутат Слуцкий: конференция «Россия — Латинская Америка» станет ежегодной

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламентская конференция «Россия — Латинская Америка» будет проводиться каждый год. Слова парламентария передает ТАСС.

«Наша конференция отныне будет ежегодной», — сказал законодатель, принявший участие в круглом столе «Справедливый многополярный мир: роль парламентской дипломатии».

Мероприятие состоялось 1 октября в рамках Первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка». Последняя проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября.

Согласно имеющейся информации, на форум приехали более 200 участников из государств Латинской Америки и Карибского бассейна. В их числе законодатели из стран региона, а также общественные деятели и представители экспертного сообщества.

29 сентября на церемонии открытия конференции выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе своей речи российский лидер обратил внимание на стремление латиноамериканских государств проводить независимую политику и указал, что БРИКС является площадкой для выработки основанных на взаимном уважении позиций.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о планах добиться безвизового режима со всеми государствами Латинской Америки.

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