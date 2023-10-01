Партия Фицо победила на выборах в Словакии

Партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, победила на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщил председатель Государственной комиссии по выборам Ладислав Ороз, передает портал Aktuality.sk.

«Партия «Направление — социальная демократия» набрала наибольшее число голосов избирателей — 22,94%», — сказал он.

Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил в эфире словацкого телеканала TA3, что внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем.

Глава правительства отметил, что это девятые парламентские выборы в стране, поэтому республика имеет достаточный опыт их проведения. Он выразил уверенность, что и в этот раз все пройдет стандартно, без нарушений.

Выборы были проведены в республике в субботу, 30 сентября.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает победу партии «Направление – социальная демократия» (SMER) в Словакии является тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе. По его словам, теперь все будет зависеть от того, удастся ли лидеру партии Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, так как «собственных мест в парламенте ему не хватит».

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Людовит Одор не взял с собой документ, удостоверяющий личность, требующийся для голосования на выборах в парламент.