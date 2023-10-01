В США заявили о беспокойстве союзников из-за возможного отказа от помощи Украине

Западные страны обеспокоены из-за возможного прекращения финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят представители американских властей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале указано, что в настоящее время государства Запада испытывают «глубокий страх». При этом он вызван вероятным поражением украинской армии, несмотря на всю полученную от Вашингтона политическую и военную поддержку.

«Если <...> США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями», — говорится в публикации.

Также авторы статьи отметили, что сейчас Киев крайне зависим от финансирования и военной помощи Вашингтона. В случае их прекращения под вопрос будет поставлена сама способность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать боевые действия, уточняется в материале.

30 сентября нижняя палата Конгресса США одобрила проект финансирования кабинета министров страны, рассчитанный на 45 дней. По итогам обсуждения парламентарии приняли документ, в котором не предусмотрено предоставление помощи Украине. Согласно имеющейся информации, на таком варианте настояли законодатели от Республиканской партии.

Позже временный бюджет утвердил американский президент Джо Байден. Тем не менее глава государства подчеркнул, что Вашингтон не может допустить приостановки финансирования Киева и возложил ответственность за происходящее на спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон рассказал, чем Украине грозит возможное прекращение финансирования.