Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о беспокойстве союзников из-за возможного отказа от помощи Украине

WSJ: США лишатся мирового лидерства в случае отказа от помощи Украине

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Западные страны обеспокоены из-за возможного прекращения финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят представители американских властей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале указано, что в настоящее время государства Запада испытывают «глубокий страх». При этом он вызван вероятным поражением украинской армии, несмотря на всю полученную от Вашингтона политическую и военную поддержку.

«Если <...> США не окажутся на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесен непоправимый ущерб с глобальными последствиями», — говорится в публикации.

Также авторы статьи отметили, что сейчас Киев крайне зависим от финансирования и военной помощи Вашингтона. В случае их прекращения под вопрос будет поставлена сама способность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать боевые действия, уточняется в материале.

30 сентября нижняя палата Конгресса США одобрила проект финансирования кабинета министров страны, рассчитанный на 45 дней. По итогам обсуждения парламентарии приняли документ, в котором не предусмотрено предоставление помощи Украине. Согласно имеющейся информации, на таком варианте настояли законодатели от Республиканской партии.

Позже временный бюджет утвердил американский президент Джо Байден. Тем не менее глава государства подчеркнул, что Вашингтон не может допустить приостановки финансирования Киева и возложил ответственность за происходящее на спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон рассказал, чем Украине грозит возможное прекращение финансирования.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях