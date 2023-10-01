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Экс-разведчик США осудил поставки немецких вооружений на Украину

Экс-разведчик Риттер: Берлину должно быть стыдно за военную помощь Киеву

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Rich Schultz/AP

Правительство Германии должно испытывать чувство вины за оказание военной помощи украинской армии. Такое заявление в интервью для швейцарского издания Die Weltwoche сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Эксперт отметил, что Берлин до сих пор не избавился от своего нацистского прошлого и этот факт является «горькой правдой». В противном случае, по мнению специалиста, немецкие власти не стали бы снабжать Киев танками и отправлять технику в зону боевых действий ради использования против российских солдат.

«Германии нужно сейчас опустить свою голову вниз, испытав позор, и сказать: «Нет, мы не будем этого делать», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что ФРГ даже не сможет мобилизовать национальную армию в случае эскалации конфликта. В настоящее время от немецких войск просто ничего не осталось, подытожил экс-разведчик.

30 сентября глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости немедленно поставить дальнобойные ракеты Taurus в зону украинского конфликта. По ее словам, данные снаряды нужны для нанесения ударов по территории РФ. В то же время парламентарий указала, что международное право дает Киеву право нападать на российские земли и военные объекты.

Ранее Скотт Риттер спрогнозировал войну в Германии из-за возможного снабжения украинской армии ракетами Taurus.

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