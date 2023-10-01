В Госдуме оценили новый план Зеленского о контрнаступлении

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, который Владимир Зеленский согласовал с Западом, передает РИА Новости.

По информации СМИ, Зеленский согласовал с Лондоном и Вашингтоном план нового наступления в начале октября, в рамках которого ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС, и в рамках этого плана Украина наращивает в Николаевской области группировку морской пехоты для форсирования Днепра.

Шеремет подчеркнул, что эти сообщения — «обычная профанация» и очередная попытка Зеленского удержаться у власти.

«Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», — подчеркнул депутат.

Как заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев, новый план контрнаступления, согласованный Зеленским с западными кураторами, заведомо провальный и отчаянный.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.