Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили новый план Зеленского о контрнаступлении

Депутат Шеремет назвал самоубийственным новый план Зеленского о контрнаступлении

close
100%
Blair Gable/Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, который Владимир Зеленский согласовал с Западом, передает РИА Новости.

По информации СМИ, Зеленский согласовал с Лондоном и Вашингтоном план нового наступления в начале октября, в рамках которого ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС, и в рамках этого плана Украина наращивает в Николаевской области группировку морской пехоты для форсирования Днепра.

Шеремет подчеркнул, что эти сообщения — «обычная профанация» и очередная попытка Зеленского удержаться у власти.

«Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», — подчеркнул депутат.

Как заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев, новый план контрнаступления, согласованный Зеленским с западными кураторами, заведомо провальный и отчаянный.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях