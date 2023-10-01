Посол Украины рассказала о поставках оружия на фоне принятия бюджета США

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала на своей странице принятие закона о бюджете США, который не подразумевает выделение средств для Киева. Она заявила, что одобренным ранее поставкам вооружения и оборудования ничего не угрожает.

Как отметила дипломат, временная бюджетная резолюция была принята только на 45 дней.

«Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предварительного бюджета для программ помощи Украине были переходными. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, которые приняты ранее», — написала Маркарова.

По ее словам, в данный момент на оборонную помощь Украине есть дополнительных $1,6 млрд и $1,23 млрд прямой бюджетной помощи, а также «значительные суммы на энергетические и другие программы».

Очевидно, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение, добавила глава украинской дипмиссии в США.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства на 45 дней, чтобы избежать шатдауна. Документ не предусматривает помощи Украине. По словам Байдена, Вашингтон не может допустить, чтобы поддержка Киева остановилась. Ответственность за приостановку финансирования он возложил на спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.