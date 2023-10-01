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Медведев ответил на заявления о планах Британии отправить военных на Украину

Медведев заявил, что Запад толкает Россию к третьей мировой войне

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Россию толкают к третьей мировой войне.

Так он прокомментировал заявления нового министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и главы комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Шэппс заявил, что необходимо перенести подготовку украинских военных из Британии на территорию Украины. По словам Медведева, таким образом британские инструкторы станут легальной целью для Вооруженных сил России.

В свою очередь, Штрак-Циммерман потребовала немедленно поставить Киеву немецкие ракеты Тaurus, чтобы нарушить снабжение российских войск. По ее мнению, это соответствует международному праву. Зампред СБ РФ подчеркнул, что тогда удары по немецким заводам, на которых производятся эти ракеты, также будут полностью соответствовать международному праву.

«Количество руководящих идиотов в натовских странах растет <...> Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», — написал Медведев.

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ВСУ имеют право обстреливать российскую территорию «вне зависимости от того, где произведено орудие и кто его поставляет».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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