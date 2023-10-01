Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями

Преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси прокомментировал действия Российской Федерации против санкционных мер, направленных в ее сторону. Об этом сообщает Express.

Он заявил, что Европу ждут последствия того, что Россия будет бороться с рестрикциями. Эксперт считает, что Москва «взорвет» Запад изнутри своей стратегией противостояния санкциям.

Росси подчеркнул, что российская сторона играет вдолгую, у нее есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы «противостоять войне и санкциям».

«И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — утверждает он.

До этого Великобритания ввела санкции против ряда представителей властей новых российских регионов.

Как заявили в кабмине Британии, санкции направлены против чиновников, участвовавших в прошлогодних референдумах, организованных «с целью подорвать Украину и поставить под угрозу ее территориальную целостность».

Также ограничения были введены против главы избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, председателя заксобрания региона первого созыва Виктора Емельяненко, секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной и др.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.