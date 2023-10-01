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Путин поздравил Китай с днем основания государства

Путин отправил поздравительную телеграмму Си в связи с годовщиной основания КНР

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Ng Han Guan/AP

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину в связи с 74-й годовщиной основания Китайской народной республики, документ опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Под Вашим руководством Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня», — заявил Путин.

Он также отметил, что проект «Один пояс — один путь», в котором принимает участие в том числе Россия, будет способствовать улучшению российско-китайских отношений.

Гражданам Китая Путин пожелал процветания и счастья.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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