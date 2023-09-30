Толстой заявил, что РФ «должна вернуть остальные свои земли»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале заявил, что Россия «должна вернуть остальные свои земли».

По его мнению, РФ «должна вернуть» Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО из-за критики законопроекта, который позволит вести ограниченную вырубку лесов около Байкала.

По словам Толстого, скоро в Саудовской Аравии начнется сессия ЮНЕСКО, где Россию «пожурят за туристическое освоение Байкала и Камчатки».

Он заключил, что России не нужно участвовать в ЮНЕСКО, так как таким образом Москва поддерживает «мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя».

Территория вокруг озера Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Байкал является самым глубоким озером в мире. Поездки на озеро популярны у российских и иностранных туристов.

Ранее в США предсказали России присоединение еще пяти украинских регионов.