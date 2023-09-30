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Палата представителей США внесла проект финансирования властей без помощи Украине

Конгрессмен США: внесен проект финансирования без помощи Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Палата представителей США представила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Об этом журналистам сообщил конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул, передает CNN.

По его словам, проект будет включать помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США, однако не будет содержать финансирования для Украины.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в своем Twitter, что США «защищают только Украину, а не своих налогоплательщиков».

Палата представителей конгресса США поддержала предложение об исключении из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пункта о выделении $300 млн для Украины.

Уточняется, что соответствующую инициативу поддержали 217 членов палаты представителей, 211 высказались против. Ожидается, что будет вынесен на голосование вопрос о том, необходимо ли выделять эту помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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