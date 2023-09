В США увидели признаки скорого ухода Зеленского в отставку

Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Неуверенные заявления супруги украинского лидера Елены Зеленской о том, что ее муж может не пойти на второй срок, говорят о серьезных проблемах на Украине. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Through the eyes of высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«Что сказала жена Зеленского? «Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом» <…> Очень негативно», — отметил Риттер.

По его словам, эти заявления можно интерпретировать как то, что «на Украине сейчас серьезные проблемы», в частности падение правительства Зеленского.

Несколькими днями ранее в беседе с изданием The Hill Елена Зеленская заявила, что не уверена в том, что ее муж будет баллотироваться на второй президентский срок. Она также отметила, что, если это случится, ей «будет не так уж страшно».

Сам Владимир Зеленский заявлял, что «не бросит страну», если будет уверен, что выборы в следующем году состоятся. При этом он указал, что во время военного положения выборы не проводятся, однако можно изменить законодательство.

Зеленский был избран президентом Украины в мае 2019 года.

