Премьер Словакии рассказал о ситуации на выборах в стране

Премьер-министр Словакии Людовит Одор сообщил в эфире словацкого телеканала TA3, что внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем.

Голосование в Словакии началось в 07:00 (08.00 мск) и должно продлиться до 22:00 (23:00 мск).

«Пока могу сказать, что нет каких-либо проблем», — сказал он.

Одор отметил, что это девятые парламентские выборы в стране, поэтому республика имеет достаточный опыт их проведения. Он выразил уверенность, что и в этот раз все пройдет стандартно, без нарушений.

До этого сообщалось, что премьер Словакии Людовит Одор не взял с собой документ, удостоверяющий личность, требующийся для голосования на выборах в парламент.

Выборы проводятся в республике в субботу, 30 сентября.

30 сентября бывший премьер Словакии Роберт Фицо выступил против поставок оружия Украине. По словам политика, Словакия больше не имеет вооружений, которые можно было бы передать Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.