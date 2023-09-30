Генсек НАТО заявил, что помощь Украине от Словакии и Польши будет и дальше поступать

Польша и Словакия будут и дальше поддерживать Украину, несмотря на существующие сейчас проблемы между странами. Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что даже если на парламентских выборах в Словакии победит Роберт Фицо, пообещавший положить конец поставкам вооружения Украине, найдутся возможности оказывать Киеву поддержку.

Накануне заместитель главы польского МИД Аркадий Мулярчик заявлял, что Владимир Зеленский поверил обещаниям Германии и пошел на сговор против Польши. По его словам, что ФРГ увидела опасность в союзе Киева и Варшавы, из-за чего она очень заинтересована в ухудшении отношений между странами.

30 сентября бывший премьер Словакии и лидер имеющей значительные шансы на победу на субботних парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо говорил, что поставки Западом вооружений Украине приводят к дальнейшему кровопролитию и бессмысленному затягиванию конфликта.

До этого Фицо сообщал, что Зеленский начинает надоедать миру. По его словам, даже сторонники Киева осознают, что украинский кризис неустойчив и сложен с финансовой точки зрения.

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