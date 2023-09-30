Губернатор Херсонской области предложил в рамках СВО дойти до одесского Измаила

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил в рамках проведения специальной военной операции дойти до города Измаил Одесской области Украины.

Таким образом он предложил повторить путь генерал-фельдмаршала князя Григория Потемкина и полководца Александра Суворова.

«Мы все равно вернемся в Херсон, вернемся на правый берег», — заявил Сальдо в интервью телеканалу «Таврия».

В этот же день президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.

Глава государства отметил, что миллионы жителей указанных регионов сделали свой выбор – «быть со своим отечеством».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».