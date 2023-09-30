В США назвали шатдаун правительства катастрофой для Украины

Потенциальная приостановка работы правительства (шатдаун) США может сыграть на руку России и стать катастрофой для Украины. Такое мнение выразили обозреватели Newsweek.

По их словам, процесс шатдауна затронет почти все сферы деятельности американского правительства, а также конфликт на Украине.

В Пентагоне заявили, что в стратегическом плане прекращение работы правительства США сыграет на руку «американским противникам».

Телеканал CNN со ссылкой на четырех чиновников администрации сообщил, что президент США Джо Байден в начале следующей недели намерен собрать свой кабинет в целях обсуждения мер правительства, которые будут предприняты в случае потенциального приостановления его финансирования.

Шатдаун — остановка деятельности федеральных органов власти государства из-за отсутствия финансирования. К такой ситуации может привести тот момент, если находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений не будут приняты.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.