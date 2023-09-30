Россия не получила приглашение от США на саммит АТЭС в Калифорнии

Москва до сих пор не получила официальное приглашение от Вашингтона на ноябрьский саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов, которого цитирует диппредставительство.

«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона», — отметил дипломат.

По словам Антонова, администрация США медлит с ответом, уклоняясь от добросовестного выполнения обязанностей председателя АТЭС. Посол призвал Белый дом обеспечить равный доступ всех делегаций на форум и своевременную выдачу виз. Он потребовал прекратить «политизировать работу этой площадки».

27 сентября МИД РФ счел «ущербной» политику США в АТЭС. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Вашингтона допуска к саммиту в Сан-Франциско.

Накануне стало известно, что Белый дом решил не приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит АТЭС.

Ранее Лавров рассказал об опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.